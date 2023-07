"Fai buon viaggio Vale, vola sereno"

E' forte in tutto il territorio il cordoglio per la scomparsa di Valentino Serafino Colia, morto ieri sera a Garbagnate dopo essere stato travolto da un furgone mentre attraversava con un'amica (ora ricoverata in condizioni gravissime) in via Kennedy.

Il giovane di soli 15 anni, residente in città, fra le passioni aveva quella della pallacanestro, coltivata prima all'Oratorio San Luigi di Garbagnate e nell'ultimo anno a Lainate nella società Puntoebasket. Oltre a praticare, era insieme a un bel gruppo di coetanei parte del gruppo Commandos che seguiva con regolarità le partite della prima squadra.

Dopo la tragedia di ieri sera, la notizia della scomparsa del 15enne si è diffusa in pochissime ore. La società lo ha ricordato con parole toccanti:

A poche ore da questa tragedia e con il cuore straziato non ho parole per potermi esprimere. Mi sento soltanto di esprimere vicinanza e affetto alla famiglia di Valentino e a tutte le persone che come me che gli volevano bene. Un ragazzo di cuore e dedito al sacrificio per giocarsi un tiro in più. Non posso ancora crederci e immaginare quanto dolore tutto ciò possa significare. So soltanto che non vedere più la mia trottola a tutto campo ogni allenamento mi lascerà un vuoto che nulla mai potrà colmare. Fai buon viaggio Vale, ragazzo speciale che seppur piccolo ha sempre dimostrato quanto come le difficoltà si possano superare con un sorriso. Vola sereno piccolo grande Vale il tuo coach non ti dimenticherà mai.