Fabrizio il tassista “eroe” di Cusago

Non solo un gesto eroico, ma soprattutto altruista. Questa è la vicenda che ha come protagonista Fabrizio Pintus taxista di Cusago che nei giorni di frenesia del Natale, durante un suo turno di lavoro ha inseguito e bloccato un rapinatore a Milano.

In aiuto di una donna vittima di un borseggio

Con il suo mezzo stava trasportando una cliente, erano da poco passata la mezzanotte, che ha notato qualcosa che non andava sul marciapiede della via che stava percorrendo in zona Porta Vittoria.

“Ho visto una signora che correva affannata e urlava – ci racconta Fabrizio – stavo parlando con la mia cliente quando ci siamo accorti che qualcosa non andava. La signora in strada, sulla sessantina di origine peruviana, era visibilmente impaurita e chiedeva aiuto, urlava ‘aiuto Polizia’. In quel momento ho scorto più avanti un giovane che correva e scappava”.

Pintus, veterano delle strade milanese ha intuito subito la situazione.

“Immediatamente con il mio taxi ho tentato di seguire il ragazzo, mi sono fermato sono sceso dal mezzo e ho iniziato ad inseguirlo e quando lo avevo quasi raggiunto ha buttato a terra le refurtiva ed è scappato sparende nel buio della notte. Attimi concitati , di frenesia, ormai le persone che camminano da sole per strada non sono più sicure., aggressioni verbali e fisiche sono sempre una variabile. Si trattava di un borseggio in piena regola. Recupero le borse della signora e poi in un secondo momento, dopo aver finito il mio servizio, ritorno sul luogo dell’aggressione dove l’aveva lasciata con altre due persone in attesa delle forze dell’ordine, e l’ho riporta a casa”.

La vita a Milano

Un quadro che dipinge la reale situazione che si vive a Milano, una sensazione di insicurezza sempre più palpabile. “Noi tassisti, soprattutto di notte- siamo testimoni del degrado delinquenziale e sociale che la città sta vivendo – aggiunge Fabrizio - Le istituzioni minimizzano insinuando che i reati gravi sono addirittura scesi. Il problema è che i cittadini, stanno vivendo un disagio sociale”.

Anche i suoi colleghi milanese che ogni giorno sfidano il traffico milanese hanno avuto parole di Elogio .

“Complimenti per il tuo gesto. Grazie per aver aiutato quella signora. Complimenti a tutti coloro che non si girano dall’altra parte e intervengono per aiutare il prossimo”.

Il post del ministro Matteo Salvini

Un gesto che non è passato inosservato neppure al vice premier e ministro Matteo Salvini, che attraverso un post ha voluto ringraziare il coraggio e l’’altruismo di Pintus :