Fabio Abbiati: «Grazie per l’affetto dimostrato alla mia mamma»

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«Non voglio dimenticare nessuno, davvero nessuno». È questo il desiderio di Fabio Abbiati, coordinatore del Gruppo comunale volontari di Protezione civile della Città di Magenta, che ha voluto affidare a una lunga lettera un commosso ringraziamento a tutte le persone che gli sono state vicine dopo la scomparsa della mamma, salutata per l’ultima volta martedì 10 novembre nella Basilica di San Martino.

Fabio Abbiati: «Non dimenticherò questo affetto»

Istituzioni, associazioni, volontari, colleghi, amici e cittadini: sono tanti i destinatari delle parole di Abbiati, che ha voluto ricordare pubblicamente ogni gesto di affetto e vicinanza ricevuto in un momento così doloroso. Un ringraziamento nel quale trova spazio anche il ricordo dell’orgoglio che la mamma provava per il suo impegno nel volontariato e la promessa di continuare a portarlo avanti anche per lei.

Il grazie a quanti gli sono stati vicini

«Vorrei poter ringraziare personalmente uno per uno tutti coloro che in questi giorni mi hanno dimostrato un affetto davvero straordinario. Sono stati giorni durissimi, probabilmente tra i più difficili della mia vita, ma la vicinanza che ho ricevuto mi ha dato una forza immensa. Desidero ringraziare di cuore il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo e tutta l’Amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata, per il telegramma ricevuto e per la presenza ai funerali degli assessori Simone Gelli, Giampiero Chiodini e Alessandro Pellizzari, insieme al labaro comunale accompagnato dalla Polizia Locale. Un ringraziamento sincero anche a tutti gli altri assessori che mi hanno fatto arrivare bellissimi messaggi di vicinanza. Un grazie particolare al comandante della Polizia Locale Angelo Sallemi, al vicecomandante Giuliano Rota e a tutti gli agenti del Comando di Magenta, per la loro presenza, per l’affetto e per il rispetto che mi hanno dimostrato».

Un pensiero particolare è rivolto anche al mondo del volontariato e a tutte le persone con cui Abbiati condivide da anni l’impegno nel soccorso e nell’aiuto agli altri:

«Un ringraziamento enorme alla Croce Bianca di Magenta, a tutti i suoi volontari, per la partecipazione ai funerali, per il telegramma ricevuto e per la grande vicinanza dimostrata. Grazie di cuore anche ai Vigili del fuoco di Magenta, per esserci stati e per avermi dimostrato ancora una volta quanto siano forti i legami che uniscono chi dedica parte della propria vita al soccorso e agli altri. Un grazie davvero speciale va a tutti i volontari del mio Gruppo comunale di Protezione civile di Magenta. Ragazzi, siete stati semplicemente straordinari! Mi avete fatto sentire il vostro affetto in ogni momento, con una presenza e una sensibilità che porterò sempre nel cuore. Grazie a chi era presente, a chi non ha potuto esserci ma mi è stato vicino con un messaggio, una telefonata o anche soltanto un pensiero. Sono orgoglioso di voi, davvero. Voglio ringraziare anche tutti gli amici e i colleghi della Protezione civile degli altri Comuni, gli amici del Raprocomi, del Ccv-Mi e tutte le associazioni di volontariato con le quali, in tanti anni, ho avuto il piacere e l’onore di collaborare».

Poi il ringraziamento agli amici e alla città:

«E poi ci sono gli amici. Gli amici veri, quelli grandi, quelli di una vita e quelli incontrati lungo il cammino. A tutti voi voglio dire grazie. Grazie per gli abbracci, per le parole, per le telefonate, per i messaggi, per esserci stati anche senza sapere cosa dire. A volte basta una presenza, uno sguardo o una mano sulla spalla per sentirsi meno soli. Grazie ai miei colleghi di lavoro, ai conoscenti, ai cittadini di Magenta e a tutte quelle persone che hanno trovato anche solo un minuto per dedicarmi un pensiero. E grazie anche a chi magari, senza conoscermi personalmente, ha voluto dimostrare affetto e rispetto alla mia mamma e alla nostra famiglia. Non voglio dimenticare nessuno, davvero nessuno. Perché ogni singolo gesto, anche il più piccolo, per me ha avuto un valore enorme».

Nelle parole finali della lettera, il ricordo della mamma e la promessa di continuare a portare avanti quell’impegno nel volontariato di cui lei era tanto orgogliosa:

«La mia mamma era tanto orgogliosa del mio impegno nella Protezione civile e nel mondo del volontariato. Sapeva quanto tempo, quanta passione e quanto cuore dedicassi a questo mondo. E sono certo che martedì, vedendo tutte quelle persone riunite per salutarla, sarebbe stata orgogliosa ancora una volta. Adesso si riparte. Non sarà facile, perché il vuoto che lascia una mamma è immenso e nessuno potrà mai colmarlo. Ma voglio ripartire con la forza che lei mi ha sempre insegnato ad avere, con il sorriso, con la voglia di fare e soprattutto con quella passione per il volontariato che continuerò a portare avanti anche per lei. Da oggi ho una stella in più che mi guarda da lassù, e sono sicuro che continuerà ad accompagnarmi in ogni passo. A tutti voi, ma proprio a tutti, voglio dire una sola cosa: GRAZIE. Grazie per aver salutato la mia mamma con tanto affetto, grazie per avermi fatto sentire meno solo e grazie per avermi dimostrato che, anche nei momenti più bui, esiste qualcosa di meraviglioso: la solidarietà umana. Non dimenticherò mai tutto questo. Grazie infinitamente, dal profondo del mio cuore».

Nella foto di copertina: Fabio Abbiati, coordinatore del Gruppo comunale volontari di Protezione civile della Città di Magenta