Fa un incidente e poi scappa: la Polizia Localo lo rintraccia grazie alle telecamere

POLIZIA LOCALE IN AZIONE

Il fuggitivo è stato trovato dalla Polizia Locale grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza

Fa un incidente e poi scappa, rintracciato dalla Polizia Locale: è successo a Cerro Maggiore.

Fa un incidente e poi scappa, rintracciato dagli agenti

La mattina di giovedì 10 luglio 2025, a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore, si era verificato un incidente. Erano circa le 9 quando un'auto di una donna che stava percorrendo una strada della frazione, era stata urtata lungo la fiancata da un furgone da lavoro che proveniva in direzione opposta. Mezzo da lavoro che ha poi proseguito la sua marcia, senza prestare i soccorsi. "Con la signora, visibilmente spaventata, abbiamo ricostruito i fatti e, tramite le nuove telecamere recentemente rimesse in funzione, abbiamo esaminato i veicoli di passaggio - spiega il comandante della Polizia Locale Francesco Cozza (nella foto) - Ricostruita la dinamica e continuando le indagini, anche grazie alla testimonianza di un altro automobilista di passaggio, che abbiamo rintracciato sempre grazie ai filmati, abbiamo individuato il mezzo incriminato e si è proceduto con tutto l'iter del caso".

La soddisfazione del sindaco

"Fortunatamente la vicenda si può derubricare a semplice 'sinistro con fuga', perchè nessuno si è fatto male, ma non possiamo sottovalutare nulla quando siamo alla guida - commenta il sindaco Nuccia Berra - Una manovra azzardata o una distrazione possono provocare danni, anche seri, a noi o agli altri. Sono contenta che i nuovi impianti Targa System ci stiano dando una grossa mano a migliorare i servizi di sicurezza attiva per la cittadinanza. Certamente c'è ancora molto da fare e già ci sono in previsione nuovi investimenti, ma essere riusciti a sistemare il problema di un appalto sbagliato, ereditato dal passato, mi solleva".