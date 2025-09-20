Tentato omicidio

Fa irruzione in casa della vicina e l’aggredisce davanti ai figli, 48enne arrestato

L'ha afferrata per il collo tentando di strangolarla, fino all’intervento della figlia quattordicenne, che ha colpito l’uomo alla testa con una bottiglia in vetro, riuscendo a farlo desistere.

Fa irruzione in casa della vicina e l’aggredisce davanti ai figli, 48enne arrestato

20/09/2025 alle 11:30

I Carabinieri della Compagnia di Rho hanno tratto in arresto, per tentato omicidio e violazione di domicilio, un 48enne italiano.

Arrestato un 48enne dai Carabinieri di Rho

Nella serata di ieri a Lainate, l’uomo, in forte stato di agitazione, si è presentato nell’abitazione di una vicina, 44enne dominicana, dapprima staccando il contatore dell’energia elettrica della donna e successivamente danneggiando con violenza la porta dell’abitazione riuscendo a fare irruzione all’interno. Il 48enne ha aggredito la donna in presenza dei figli minori della stessa, afferrandola per il collo a due mani e tentando di strangolarla, fino all’intervento della figlia quattordicenne, che ha colpito l’uomo alla testa con una bottiglia in vetro, riuscendo a farlo desistere.

 

Bloccato nel cortile del condominio

A questo punto l’uomo, ferito e sanguinante, ha tentato di allontanarsi dall’appartamento ma è stato raggiunto e bloccato nel cortile condominiale dai Carabinieri nel frattempo intervenuti a seguito delle segnalazioni dei vicini. La vittima è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale di Rho, mentre l’arrestato è stato visitato all’ospedale San Carlo di Milano e successivamente accompagnato nella casa circondariale di Milano “San Vittore”.

Tu cosa ne pensi?