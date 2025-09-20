Fa irruzione in casa della vicina e l’aggredisce davanti ai figli, 48enne arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Rho hanno tratto in arresto, per tentato omicidio e violazione di domicilio, un 48enne italiano.

Arrestato un 48enne dai Carabinieri di Rho

Nella serata di ieri a Lainate, l’uomo, in forte stato di agitazione, si è presentato nell’abitazione di una vicina, 44enne dominicana, dapprima staccando il contatore dell’energia elettrica della donna e successivamente danneggiando con violenza la porta dell’abitazione riuscendo a fare irruzione all’interno. Il 48enne ha aggredito la donna in presenza dei figli minori della stessa, afferrandola per il collo a due mani e tentando di strangolarla, fino all’intervento della figlia quattordicenne, che ha colpito l’uomo alla testa con una bottiglia in vetro, riuscendo a farlo desistere.

Bloccato nel cortile del condominio

A questo punto l’uomo, ferito e sanguinante, ha tentato di allontanarsi dall’appartamento ma è stato raggiunto e bloccato nel cortile condominiale dai Carabinieri nel frattempo intervenuti a seguito delle segnalazioni dei vicini. La vittima è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale di Rho, mentre l’arrestato è stato visitato all’ospedale San Carlo di Milano e successivamente accompagnato nella casa circondariale di Milano “San Vittore”.