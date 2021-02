Ex Ila, nessuna emergenza amianto: è quanto emerge dal monitoraggio ambientale commissionato dall’Amministrazione comunale di Legnano.

Ex Ila, la concentrazione di fibre d’amianto aerodisperse è minima

Esito negativo per il monitoraggio ambientale nell’ex Ila: i risultati dei campionamenti svolti a gennaio dalla Tecno Habitat srl su commissione del Comune rilevano una concentrazione di fibre d’amianto aerosdisperse inferiore a 0,25 fibre per litro; valore, quest’ultimo, stabilito nelle linee guida dell’Organizzazione mondiale della Sanità come “in grado di garantire un’adeguata protezione per la popolazione generale”.

Il monitoraggio ha escluso eventuali situazioni di rischio

Il monitoraggio, che puntava a quantificare la concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse e valutare un’eventuale situazione di rischio per fruitori del parco e, in particolare, per gli occupanti delle strutture limitrofe, si è concentrato intorno ai due solarium la cui copertura era stata realizzata in Mca (mattonelle piane a matrice cementizia contenenti amianto). I campionamenti, in sette postazioni esterne ai solarium, sono stati effettuati il 19 e 20 gennaio per la durata di cinque ore. L’indagine è avvenuta con campionatori d’aria di tipo automatico e le analisi di laboratorio per la ricerca di fibre libere hanno considerato, esattamente come stabilito nel decreto ministeriale 6/9/1994, tutte le fibre con lunghezza maggiore o uguale ai 5 µm (micromètro), diametro minore o uguale ai 3 µm e rapporto tra lunghezza e diametro maggiore o uguale a 3.