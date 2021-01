Solarium ex Ila, la Soprintendenza “promuove” il Comune

Solarium ex Ila, per la Soprintendenza modalità e tempi della messa in sicurezza sono adeguati.

Solarium ex Ila, il sopralluogo dei tecnici della Soprintendenza

“Adeguatezza delle modalità e dei tempi di intervento prospettati per la messa in sicurezza dei solarium del complesso ex Ila: è quanto emerso dal sopralluogo compiuto questa mattina (lunedì 18 gennaio 2021) dai tecnici della Soprintendenza e degli uffici del Comune di Legnano e cui era presente l’assessore alla Città bella e funzionale Marco Bianchi” fa sapere l’Amministrazione.

Smontaggio alla presenza di un restauratore esperto

Nel dettaglio nessun rilievo particolare è stato formulato sulle modalità di intervento proposte per la messa in sicurezza dei solarium, intervento per cui, in ogni caso, dovrà essere richiesta autorizzazione alla Soprintendenza. Sempre relativamente alla messa in sicurezza, è stata raccomandata, durante le operazioni di smontaggio, la presenza di un restauratore esperto per catalogare e campionare i materiali e i manufatti nell’ottica di future attività di progettazione.

Riguardo i tempi prospettati per la messa in sicurezza, ossia a partire dal mese di maggio, questi sono stati ritenuti adeguati.

