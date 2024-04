Ex Cartiera, la giunta adotta il piano attuativo per il recupero

Procede il percorso amministrativo per la rigenerazione del comparto ex Cartiera, sito nel centro storico di Bareggio lungo via Madonna Pellegrina.

Ex Cartiera, firmato il piano attuativo

A circa un mese dall’inizio delle prime demolizioni, nella serata di giovedì 27 marzo la giunta comunale guidata da Linda Colombo ha votato l’adozione del piano attuativo per la riqualificazione dell’area. A conclusione della seduta, il sindaco ha commentato:

«Un momento storico, che tutti coloro che hanno davvero a cuore il bene di Bareggio attendevano da decenni. Si tratta di un passo decisivo per restituire finalmente quest’area, diventata una bomba ecologica in centro paese, ai cittadini di Bareggio dopo almeno quarant’anni di parole e promesse mai mantenute».

Il primo cittadino ha poi aggiunto come già da alcuni mesi, grazie a risorse del Pnrr, siano già partiti i lavori per quanto riguarda l’area del bocciodromo e degli ex magazzini comunali, questi ultimi già bonificati e abbattuti, precisando che ora, con questa approvazione, si avvierà il recupero completo dell’area.

Stando a quanto si legge nella convenzione con il privato, il piano attuativo approvato dalla giunta prevede la realizzazione di due edifici residenziali e delle relative opere di urbanizzazione, che consisteranno in una nuova piazza pubblica, aree verdi e parcheggi per auto e bici. A tutto questo si aggiungerà inoltre un edificio pubblico polivalente destinato ad ospitare attività sociali e ricreative. Per tale struttura verrà avviato un concorso di progettazione al fine di coinvolgere i cittadini bareggesi.

Colombo: «Progetto su cui i cittadini ci hanno dato fiducia»

Al termine degli interventi nell’area ex Cartiera, partiranno i lavori per le opere di urbanizzazione e per due edifici residenziali che verranno realizzati in via Primo Maggio, come previsto dalla variante di Pgt. In base alla convenzione adottata, le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate e collaudate entro sei anni dal collaudo di Arpa.

«Si tratta - prosegue il sindaco - di un progetto che, con la massima trasparenza, abbiamo presentato anche in campagna elettorale l’anno scorso e sul quale i cittadini ci hanno dato fiducia. Questa delibera arriva al termine di un lungo lavoro in sinergia con la parte privata cominciato subito dopo l’approvazione del Pgt e durato più di tre anni».

Non mancano i ringraziamenti di Colombo alla Giunta, agli uffici comunali e ai professionisti che hanno collaborato con l'amministrazione comunale:

«Dare un nuovo volto al centro storico attraverso il recupero delle aree dismesse è sempre stato uno dei nostri obiettivi e l’adozione di questa delibera è un passo importantissimo, perché ci consente di proseguire l’iter di riconversione partito con la Sapla e la prima parte dell’area ex Cartiera».

Nel concludere, Colombo auspica che il percorso portato avanti dall’amministrazione comunale possa continuare anche nei prossimi anni collaborando con i proprietari delle altre aree dismesse sul territorio comunale di Bareggio.