Ex Cartiera, il Comitato per la sua tutela scende in piazza domenica

Nuovo appuntamento con i cittadini a Bareggio per il Comitato ex Cartiera. Domenica 14 luglio, dalle 9 alle 12 il gruppo sarà presente nella centralissima piazza Cavour con un gazebo per confrontarsi con i residenti sulle risposte della Giunta alle osservazioni della società civile sul Piano ex Cartiera.

Ex Cartiera, domenica gazebo in piazza

Tra le altre, verranno discusse le osservazioni presentate dall’Associazione Commercianti di Abbiategrasso e circondario, finalizzate a prevedere nell’area servizi pubblici (di interesse comune, socio-sanitari e assistenziali) o attività commerciali di vicinato per un ampliamento del centro cittadino.

Il commento di Gibillini sul tema

Su questi aspetti era intervenuta nei giorni scorsi anche la consigliera di Bareggio 2013 Monica Gibillini, che aveva dichiarato come:

«A prevedere questo insieme di funzioni è il Piano di Governo del Territorio (Pgt) del 2021 della Giunta Colombo per far dialogare l’area dell’ex Cartiera con ciò che c’è intorno e non lasciarla sconnessa dal centro del paese. Perché la Giunta prima si dà delle regole con il PGT e poi non le rispetta? Cosa è intervenuto a fargli cambiare idea?».

In riferimento al recente piano attuativo sull'area approvato dall'Amministrazione, la consigliera aveva poi aggiunto: