Ex campo da calcetto preso di mira dai vandali

Una struttura praticamente abbandonata da una decina di anni in attesa che il comune trovi un nuovo gestore che è diventata nel corso degli anni un luogo di ritrovo abusivo

San Vittore Olona
Ancora vandalismi nell'ex campo da calcetto di via Alfieri a San Vittore Olona: nella notte sono state buttate a terra le porte e spaccato le panchine.

Una struttura praticamente abbandonata da una decina di anni in attesa che il comune trovi un nuovo gestore che è diventata nel corso degli anni un luogo di ritrovo abusivo: spesso i ragazzi entrano a giocare o a bere e si trovavano bottiglie abbandonate e altri tipi di rifiuti. In passato la Polizia Locale era entrata una sera e aveva trovato una ventina di ragazzini che aveva fatto uscire.

Una situazione degenerata nelle ultime notti con panchine divelte e buttate a terra e le porte anch'esse vandalizzate.

Vandalismi San Vittore2
Vandalismi San Vittore
Vandalismi San Vittore 3
