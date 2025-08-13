la denuncia

Una struttura praticamente abbandonata da una decina di anni in attesa che il comune trovi un nuovo gestore che è diventata nel corso degli anni un luogo di ritrovo abusivo

Ancora vandalismi nell'ex campo da calcetto di via Alfieri a San Vittore Olona: nella notte sono state buttate a terra le porte e spaccato le panchine.

Ex campo da calcetto preso di mira dai vandali

Una struttura praticamente abbandonata da una decina di anni in attesa che il comune trovi un nuovo gestore che è diventata nel corso degli anni un luogo di ritrovo abusivo: spesso i ragazzi entrano a giocare o a bere e si trovavano bottiglie abbandonate e altri tipi di rifiuti. In passato la Polizia Locale era entrata una sera e aveva trovato una ventina di ragazzini che aveva fatto uscire.

Una situazione degenerata nelle ultime notti con panchine divelte e buttate a terra e le porte anch'esse vandalizzate.