Evadono dai domiciliari, uno per prendere le sigarette. Denunciati

Evadono dai domiciliari a Busto Garolfo, rintracciati e denunciati dai Carabinieri.

Evade, era a spasso

Due casi di evasione da domiciliari risolti dai Carabinieri della Compagnia di Legnano. Entrambi a Busto Garolfo. Il primo riguarda un 35enne di Busto Garolfo. Era autorizzato a uscire di casa per recarsi sul posto di lavoro ma non ci stava andando. Quando infatti i militari sono andati a controllare, di lui al lavoro non vi era nessuna traccia. Stessa cosa nella sua abitazione. Così l'uomo, una volta rintracciato, è stato denunciato per evasione.

Esce per andare a prendere le sigarette

L'altro episodio riguarda invece un 32enne di Arconate, residente a Busto Garolfo. Anche lui sottoposto ai domiciliari, è stato notato dai Carabinieri mentre si trovava in giro a spasso per il paese. Alla domanda su cosa ci facesse fuori da casa sua, ha risposto che era uscito per comprarsi le sigarette. Anche per lui è così scattata la denuncia.