Evade dai domiciliari e distrugge la stanza di un B&B: è successo a Buscate.

Evade dai domiciliari e distrugge la stanza di un B&B

Era evasa dai domiciliari, ai quali era stata sottoposta per un reato di sostanze stupefacenti. Ma, invece lei, una donna di 53 anni, di Buscate, era in giro per il paese. Precisamente nella stanza di un b’n’b, sempre in paese.

I danneggiamenti e l’arresto

La donna, come detto, si trovava in un b’n’b: in un momento di rabbia, ha pensato bene di danneggiare la porta e parte degli arredi della struttura. I Carabinieri l’hanno rintracciata poco distante dalla struttura stessa e per la donna è scattato l’arresto.