Evade dai domiciliari: arrestato il figlio della mantide

In manette dopo aver violato gli obblighi imposti dalla misura degli arresti domiciliari. A finire di nuovo nei guai Igor Benedito, il figlio di Adilma Pereira Carneiro, uno dei nove imputati per l’omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne di Parabiago morto travolto da un’auto mentre rincasava in bicicletta la sera del 9 agosto 2024.

Fabio Ravasio, vittima dell’omicidio del 9 agosto 2024

Evade dai domiciliari: Igor arrestato

Un altro colpo di scena nell’intricato processo che vede alla sbarra nove persone accusate, in concorso, di aver partecipato al presunto piano omicida in cui ha perso la vita il commerciante di Magenta, che risiedeva nella Città della calzatura. E’ infatti evaso dai domiciliari Igor, il 27enne che aveva ammesso di aver guidato l’auto che investì Ravasio sotto ricatto. A detta dell’imputato, infatti, lui avrebbe perso i rapporti con la famiglia qualora si fosse sottratto dall’esecuzione dell’ordine e in particolare quello con la madre, Adilma, ritenuta la mente dell’omicidio che sarebbe stato orchestrato per motivi legati all’eredità di Fabio.

Il processo

L’arresto risale al 18 marzo scorso. Nel corso dell’ultima udienza, segnata dall’interruzione del lungo processo che nei prossimi mesi dovrebbe concludersi facendo finalmente luce su quel terribile 9 agosto, Benedito aveva dichiarato di essere stato raggiunto dai fratelli presso la propria abitazione e di essere sceso per poi fare rientro in casa. Potrebbe essere stato questo l’episodio che ha determinato la decisione del giudice. La difesa di Igor ha intanto chiesto e ottenuto un supplemento di perizia psichiatrica.