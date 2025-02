Evacuazione in azienda a Robecchetto, esclusi rischi per la salute: "Nessuna fuga di gas o fuoriuscita di sostanza"

Nella tarda mattinata di lunedì 10 febbraio, alcuni dipendenti della Conceria Gaiera hanno avvertito un anomalo odore di gas, percepito anche da una parte della popolazione residente a Robecchetto con Induno e in alcuni paesi limitrofi. Le verifiche dei tecnici hanno escluso qualsiasi emergenza o rischio per la salute dei cittadini.

L'evacuazione dei dipendenti della Conceria, poi l'intervento dei Vigili del Fuoco (compreso il nucleo Nbcr)

Così come previsto dalle procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, Conceria Gaiera ha immediatamente provveduto all’evacuazione di tutti i dipendenti e ad allertare le autorità competenti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Comando di Milano – tra cui gli esperti del nucleo ‘Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico’ – i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Inveruno e i soccorritori del 112, raggiunti in seguito dalla Polizia locale di Robecchetto con Induno.

Il resoconto: "Nessuna fuoriuscita di gas o altre sostanze. C'è stato uno sversamento accidentale di odorizzante in un Comune vicino"

Gli accertamenti in loco svolti dai Vigili del Fuoco, di concerto con la Protezione Civile e con i tecnici di Arpa e Ats, hanno consentito di escludere fuoriuscite di gas o di altre sostanze chimiche all’interno di Conceria Gaiera. Il forte odore di gas avvertito nei locali dell’azienda e in alcuni quartieri di Robecchetto con Induno sarebbe stato causato da uno sversamento accidentale di odorizzante avvenuto in un Comune limitrofo.

Nessun ferito nell'episodio di ieri

Presso Conceria Gaiera non si sono registrati feriti, né danni di alcun genere. Nessuno dei dipendenti dell’azienda ha necessitato di cure mediche o del ricovero ospedaliero. Le autorità competenti hanno monitorato l’evolversi della situazione, come previsto dal protocollo, e hanno escluso categoricamente qualsiasi tipo di emergenza o di rischio per la salute della cittadinanza.