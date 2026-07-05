Estate, tempo di pattugliamenti serali per la Polizia Locale

Il Comando unico di Turbigo e Vanzaghello ha come obiettivo quello di presidiare il territorio non solo nelle ore diurne ma anche in quelle serali, il tutto nel periodo estivo

Da una parte Turbigo dall’altra Vanzaghello. Nel mezzo un corpo unico, quello della Polizia Locale, che ha fissato un obiettivo comune: presidiare il territorio non solo nelle ore diurne ma anche in quelle serali, il tutto in estate.

“I controlli serviranno a garantire maggiore tranquillità a cittadini e commercianti”, ha spiegato il sindaco Gatti

Entra nel vivo il lavoro degli agenti del comando unico che si concentra, infatti, sui pattugliamenti serali volti a garantire, dichiara il sindaco vanzaghellese Arconte Gatti, «una sempre maggiore tranquillità ai cittadini ma anche a chi gestisce un’attività di tipo commerciale».

Ecco come funziona il progetto di sorveglianza “aggiuntiva”

Tali controlli sono già entrati nel vivo e consistono in un duplice appuntamento con cadenza settimanale e nei festivi. Sorvegliate speciali sono le aree più sensibili dei due paesi. «Sui luoghi più frequentati di Vanzaghello (e Turbigo, ndr) si vedranno i risultati di questi pattugliamenti. La presenza dei nostri agenti sarà infatti orientata a garantire la sicurezza degli abitanti, specie in queste serate estive».

I controlli volti a contenere i disagi legati a schiamazzi, decoro urbano e disturbo della quiete pubblica

Un tentativo di rispondere o perlomeno ridurre ai minimi termini quelle problematiche che caratterizzato il periodo estivo, in particolare dopo la scuola, e che possono dare noia ai cittadini.