Estate, tempo di pattugliamenti serali per la Polizia Locale

Da una parte Turbigo dall’altra Vanzaghello. Nel mezzo un corpo unico, quello della Polizia Locale, che ha fissato un obiettivo comune: presidiare il territorio non solo nelle ore diurne ma anche in quelle serali, il tutto in estate.
“I controlli serviranno a garantire maggiore tranquillità a cittadini e commercianti”, ha spiegato il sindaco Gatti
Entra nel vivo il lavoro degli agenti del comando unico che si concentra, infatti, sui pattugliamenti serali volti a garantire, dichiara il sindaco vanzaghellese Arconte Gatti, «una sempre maggiore tranquillità ai cittadini ma anche a chi gestisce un’attività di tipo commerciale».
Ecco come funziona il progetto di sorveglianza “aggiuntiva”
Tali controlli sono già entrati nel vivo e consistono in un duplice appuntamento con cadenza settimanale e nei festivi. Sorvegliate speciali sono le aree più sensibili dei due paesi. «Sui luoghi più frequentati di Vanzaghello (e Turbigo, ndr) si vedranno i risultati di questi pattugliamenti. La presenza dei nostri agenti sarà infatti orientata a garantire la sicurezza degli abitanti, specie in queste serate estive».
I controlli volti a contenere i disagi legati a schiamazzi, decoro urbano e disturbo della quiete pubblica
Un tentativo di rispondere o perlomeno ridurre ai minimi termini quelle problematiche che caratterizzato il periodo estivo, in particolare dopo la scuola, e che possono dare noia ai cittadini.
«Schiamazzi, disagi legati al decoro pubblico e urbano, quindi il disturbo della quiete dei cittadini. Su questi binari scorreranno le attività straordinarie della Polizia Locale», ha aggiunto Gatti, che in merito alla progettazione complessiva ha poi spiegato: «I controlli serali nascono con l’obiettivo di proseguire anche in autunno e inverno sulla scia di quanto stiamo proponendo in questa prima fase di avvio, che ha peraltro dato i suoi primi frutti».