Esplosione nella notte: ignoti fanno saltare il bancomat

Intorno alle 3.40 di oggi, sabato 11 aprile, ignoti a bordo di un’auto bianca hanno tentato di impossessarsi della cassa continua del bancomat di Intesa SanPaolo, in corso Garibaldi a Corbetta, utilizzando del materiale esplosivo. Non riuscendo nell’intento per il sopraggiungere delle pattuglie di Carabinieri e per i sistemi di sicurezza passiva della struttura, i malviventi si sono dati alla fuga. Non risultano esserci stati feriti, attualmente sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

L’intervento di Carabinieri e Vigili del fuoco

Il boato prodotto dall’esplosione ha interrotto il silenzio delle quiete notturna e stamattina i corbettesi hanno trovato vetrate rotte e detriti nei pressi della filiale presa di mira, che si trova proprio nel centro cittadino. Insieme ai militari, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Il fatto è avvenuto proprio mentre sono in corso, in questi giorni, le celebrazioni per la tradizionale Festa del Perdono.