Esce per andare a fare trekking, disperso in montagna

Esce per andare a fare trekking, dispeso in montagna: si cerca un 60enne di Turbigo.

Esce per andare a fare trekking, disperso

Era uscito con la sua auto in direzione Verbano, dove voleva fare una passeggiata di trekking. Ma di lui ora non si hanno più notizie.

Sono infatti in corso le ricerche di un 60enne di Turbigo che l’altro giorno era diretto sui monti per un’escursione. Di lui al momento non vi sono ancora tracce.

L’uomo era uscito di casa nella giornata di mercoledì, al volante della sua vettura ha raggiunto la sua destinazione. Poi di lui più nulla.

In azione vi sono il Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. La sua direzione precisa era San Bernardino Verbano, qui avrebbe iniziato la sua escursione per poi perdere ogni contatto.

Le ricerche e l’auto ritrovata

Le ricerche hanno, per il momento, portato a ritrovare l’auto dell’uomo, che si trovava parcheggiata in località Ompio. Le ricerche proseguono serrate.