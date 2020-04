Abbandona la spazzatura, ma proprio in quel momento passa la pattuglia della Polizia Locale di Bareggio impegnata nel controllo del rispetto del decreto ministeriale per l’emergenza Coronavirus.

Esce per abbandonare la spazzatura: 500 euro di multa

Mercoledì mattina, è scattata la sanzione da 500 euro per un cittadino residente in via Madonna Assunta. «Anche se il contrasto al Coronavirus ci sta impegnando 24 ore al giorno, non tralasciamo il resto», ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza Lorenzo Paietta.

