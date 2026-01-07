Esce dal carcere in permesso premio ma viene arrestato a Busto Garolfo.

Era in sella alla sua bicicletta, in permesso premio dal carcere di Bollate dove è detenuto. Ma si trovava a Busto Garolfo mentre invece non poteva uscire dal paese di domicilio ossia Corbetta. Ed è finito nei guai. Protagonista della vicenda è stato un 49enne, italiano, detenuto nel carcere bollatese. Potendo usufruire di un permesso premio aveva preso una bici ed era transitato, nei giorni scorsi, in via Casorezzo, a Busto Garolfo. Qui ha trovato una pattuglia dei Carabinieri che hanno proceduto a un controllo. L’uomo poteva lasciare la sua cella ma non poteva uscire da Corbetta, suo paese dove era domiciliato.

Il ritorno dietro le sbarre

Violando questa prescrizione, il 49enne è stato arrestato ed è stato riportato in carcere a Bollate.