Esce dal cancello di casa e viene investito da una macchina: preoccupazione per un bambino di 3 anni

Sarebbe uscito dal cancello di casa rimasto involontariamente aperto proprio mentre davanti alla villetta dove vive, in via Cardinal Ferrari, passava un'auto che dalla Porta Ronca era diretta verso il Santuario.

Il piccolo sarebbe uscito dal cancello di casa senza accorgersi dell'arrivo di una macchina

Preoccupazione per un bambino di 3 anni che oggi pomeriggio, pochi minuti prima delle 17, in via Cardinal Ferrari, è uscito dal cancello di casa ed è stato investito da un'auto che viaggiava dalla Porta Ronca verso il Santuario. Un impatto violento che ha scaraventato il bimbo a terra facendogli anche perdere le ciabattine che indossava.

Trasferito all'ospedale di Niguarda con un trauma cranico

Subito scattato l'allarme, in codice rosso, quello più grave, sul posto sono arrivate due automediche, una inviata dall'ospedale Sacco, l'altra da quello di Legnano e un'ambulanza con a bordo gli operatori della Croce Blu di Garbagnate Milanese. Il piccolo è stato subito soccorso, l'ambulanza è entrata nel cortile della villetta dove il bambino abita e gli operatori hanno prestato le prime cure. Dopodiché il bambino è stato trasferito, in codice giallo, all'ospedale milanese di Niguarda con un trauma cranico

Gli agenti della Polizia Locale ricostruiranno l'esatta dinamica dei fatti

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Rho chiamati per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e per bloccare via Cardinal Ferrari sia in direzione del Santuario che in direzione del centro cittadino. In strada numerosi residenti della zona in ansia per le condizioni del bambino.