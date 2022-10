Eroina, cocaina e hashish davanti al cimitero: bloccati

Eroina, cocaina e hashish davanti al cimitero di Nosate: bloccati i responsabili.

Davanti al cimitero con la droga

Si trovava davanti al cimitero di Nosate con diversi tipi di droga. E' quanto successo nel pomeriggio di venerdì 14 ottobre 2022 e che ha visto l'intervento della Polizia locale del comando di Castano Primo e Nosate. Tre le persone fermate. Con loro aveva eroina, cocaina e hashish. Gli agenti sono arrivati sul posto, impegnati come sempre in controlli per prevenire e impedire situazioni che possano ledere la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

I provvedimenti

Tutta la sostanza stupefacente è stata messa sotto sequestro, per i tre è scattata la contestazione delle violazioni previste dal Testo unico stupefacenti nonchè la richiesta di divieto di ritorno sul territorio di Nosate e Castano. "Un grazie enorme alla Polizia Locale che monitora e tutela costantemente il nostro territorio" il commento del sindaco di Nosate Roberto Cattaneo.