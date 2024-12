Fermato dalla Polizia locale a Nosate un quarantenne che non si era fermato all'alt intimato dagli agenti: viaggiava senza patente e con una dose di cocaina.

Scappa all'alt della Polizia Locale: trovato con cocaina e senza patente

Dopo un breve inseguimento sulla via cerone di Nosate, l'uomo veniva fermato in centro paese e sottoposto a controllo di polizia veniva trovato in possesso di una dose di cocaina. Dagli accertamenti, l’italiano quarantenne, residente nella provincia di Novara e gravato da pregiudizi penali e di polizia, risultava essere alla guida con patente revocata.

Oltre alle violazioni al codice della strada per oltre cinquemila euro, veniva contestato il possesso dello stupefacente e avviata la richiesta di divieto di ritorno nei comuni di Nosate e Castano Primo.