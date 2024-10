Era l'incubo dei genitori: per lui ancora guai

Era l'incubo dei genitori, che abitano a San Vittore Olona: per il figlio 47enne ancora guai.

Era stato arrestato già per la seconda volta, quando era nuovamente tornato nell'abitazione dei genitori ai quali non poteva avvicinarsi. Il motivo? Era già stato denunciato (e arrestato) in quanto era tornato da loro, madre e padre - che abitano a San Vittore Olona - che da lui erano stati maltrattati in quanto voleva soldi per comprarsi la droga. Così il 47enne di San Vittore Olona è finito nuovamente nei guai.

Il nuovo provvedimento

Nei confronti dell'uomo, che si trovava già in carcere, è stata eseguita dai Carabinieri di Cerro Maggiore - nei giorni scorsi - un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, provvedimento scaturito dalle segnalazione dei Carabinieri viste le precedenti violazioni delle misure cautelari dell'allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese cui era sottoposte