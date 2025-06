Era ai domiciliari per estorsione, ma evade: ora è in carcere

Era di domiciliari per estorsione ma evade: arrestato a Legnano e portato in carcere.

Evade dai domiciliari per estorsione

Doveva stare agli arresti domiciliari per il reato di estorsione. Ma invece era a spasso. Nei guai è finito un 26enne albanese, residente a Legnano. Lui non poteva uscire di casa avendo commesso il reato, insieme a un'altra persona, nella provincia di Como. Era infatti il 16 maggio 2025 quando il Gip del Tribunale di Como aveva disposto i domiciliari per il giovane. Si trovava già in carcere e ora aveva la possibilità di scontare la pena nella sua abitazione. Ma era evaso.

L'arresto e il carcere

I Carabinieri della Compagnia di Legnano lo hanno così rintracciato nel pomeriggio di lunedì 16 giugno 2025 e l'hanno portato nel carcere di Busto Arsizio.