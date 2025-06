Era a spasso, rintracciata e arrestata dai Carabinieri finisce in carcere

Era a spasso, rintracciata e arrestata dai Carabinieri: è successo a Inveruno.

Era a spasso ma aveva l'obbligo di permanenza notturno in casa

Doveva rispettare l’obbligo di permanenza notturna all’interno della sua abitazione. Ma molto spesso era invece in giro. Per questo è finita in carcere.

Protagonista di questa vicenda è una 38enne di Busto Garolfo ma domiciliata a Inveruno. Nei suoi confronti era stato emesso il provvedimento dell’obbligo di permanenza notturna per reati contro il patrimonio, furto per la precisione.

Solo che durante i controlli, i Carabinieri della Compagnia di Legnano si erano accorti che questa misura era spesso infranta.

L'arresto

Così, rintracciata la donna, è scattato l’arresto su ordinanza di carcerazione e il trasporto nel carcere di San Vittore.