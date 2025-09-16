Entrano nel cantiere e fuggono a bordo di un escavatore

E' accaduto in via Novara, sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri

Escavatore rubato in un cantiere di Legnano. Indagano i Carabinieri.

Escavatore rubato da un cantiere

Sono entrati in un cantiere per poi fuggire con un escavatore. E’ quanto successo una delle notti scorse nella città di Legnano. I malviventi hanno colpito in un’area dove vi sono lavori in corso che si affaccia lungo la via Novara, di fronte alla piattaforma ecologica. Il mezzo, cingolato, non è stato più trovato sul posto una volta che i lavoratori avevano iniziato la loro mattinata di lavoro.

Le indagini

Sul caso stanno indagando i Carabinieri, che in questi giorni stanno tentato di raccogliere elementi utili per risalire all’identità dei ladri.