Entrano al Tigros e fanno la spesa riempiendo l'interno dei loro giubbotti

Sono due cittadini romeni, residenti a Sant'Angelo Lodigiano i due ladri arrestati nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì, all'uscita del supermercato Tigros di Via Garibaldi a Pogliano Milanese. I due malviventi sono stati fermati da un agente della Polizia Locale del comando unico di Pogliano-Nerviano che, libero dal servizio stava facendo la spese.

I due malviventi, con addosso un piumino al quale avevano tolto tutta l'imbottitura interna, hanno preso numerosi generi alimentari dagli scaffali nascondendoli sotto il giubbotto. In una delle corsie era però era presente l'agente della Polizia Locale che ha notato la scena.

L'agente ha subito chiesto aiuto ai colleghi in servizio, agenti che in pochi minuti dal comando di via Europa hanno raggiunto il supermercato di via Garibaldi bloccando i due rumeni che sono stati fermati e portati al comando