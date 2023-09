Entrano a scuola nella notte e rubano tutti i Pc portatili destinati ai ragazzi

Entrano alla Primaria di via Deledda a Rho, probabilmente da una finestra, e indisturbati «l’allarme non funziona dai tempi del Covid e nonostante le numerose segnalazioni fatte non è mai stato sistemato» rubano i pc portatili, un microscopio e spaccano la porta della biblioteca pensando che all’interno ci fosse qualcosa di valore.

Il furto alla primaria di via Deledda nella notte tra lunedì e martedì

«Ci siamo accorti del furto nella mattinata di martedì quando siamo entrati a scuola - afferma il professor Gianni Di Bari docente della scuola primaria di via Deledda - Abbiamo trovato le chiavi custodite nel locale bidelleria sparse per la scuola, le aule tutte aperte e la porta della biblioteca, come quella della bidelleria spaccate probabilmente con l’estintore».

I soliti ignoti rubano Pc portatili, un microscopio e attrezzature usate dai ragazzi

I soliti ignoti hanno rubato i Pc destinati ai ragazzi «Alcuni erano ancora chiusi negli scatolini - spiega il professor Di Bari - il microscopio preso grazie ai punti dell’Esselunga e altri strumenti che i ragazzi usano per l’attività didattica». Secondo una prima ricostruzione i ladri potrebbero essere entrati dopo aver forzato una finestra e una volta all’interno asportato il prezioso materiale. «La speranza, a questo punto - conclude il professore Di Bari - che dopo questo furto almeno sistemino l’antifurto che si è “ammalato” anche lui durante la Pandemia del Covid 19».