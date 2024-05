Entra nel negozio e ruba i vestiti: arrestato

Entra in un negozio di Legnano e ruba i vestiti: arrestato dai Carabinieri.

Ruba i vestiti in negozio

E' entrato nel negozio, cercando di portarsi via alcuni capi d'abbigliamento. E' quanto successo a Legnano nella tarda mattinata di oggi, martedì 21 maggio 2024. L'uomo, 43enne italiano e senza fissa dimora, era entrato come tanti clienti nell'esercizio commerciale di via Robino. Qui aveva afferrato alcuni dei vestiti esposti, cercando di portarseli via danneggiando le placche antitaccheggio. Il personale del negozio lo ha notato e ha allertato il 112.

L'arresto

Sul posto sono arrivati in pochi istanti i Carabinieri del Nor di Legnano che lo hanno arrestato in flagranza, per furto. Il rito direttissimo è previsto domani, alle 13, nel Tribunale di Busto Arsizio.