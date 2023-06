Ennesimo furto di bamboo: arrestati due coniugi cinesi

Ennesimo furto di bamboo a Gudo visconti, dopo quello avvenuto pochi giorni fa, i Carabinieri hanno arrestato due coniugi cinesi di 55 e 48 anni

Un altro furto di bamboo a Gudo Visconti

Nella tarda serata di ieri, a Gudo Visconti, i Carabinieri della stazione, hanno arrestato due coniugi cinesi di 55 e 48 anni per tentato furto aggravato in concorso, regolari sul territorio dello stato.

Alle ore 20.30 circa, i coniugi, dopo aver divelto la recinzione di un fondo situato sulla s.p. 138, adibito alla coltivazione di bamboo, si sono impossessati di 115 germogli tagliati dalle relative piante sulle quali erano innestati. Durante l’azione delittuosa, venivano sopresi dal proprietario, un italiano 25enne, e dai Carabinieri, prontamente intervenuti, che hanno bloccato i coniugi con la refurtiva, trovando in loro possesso un coltello.

Querelati i due ladri

In caserma, il proprietario del terreno, presentava querela nei confronti dei due indagati che venivano dichiarati in stato di arresto per il reato di tentato furto aggravato, sequestrando il coltello trovato. La refurtiva recuperata è stata restituita all’avente diritto. I coniugi arrestati, sono trattenuti presso le camera di sicurezza della stazione Carabinieri, in attesa di udienza di convalida.