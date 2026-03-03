Ennesimo furto ai danni dello Uildm

Ennesimo furto ai danni dei volontari dello Uildm sezione di Legnano che si sono ritrovati il furgone che utilizzano senza i fari anteriori.

“Ci risiamo, durante la scorsa notte hanno ancora rubato i fari del nostro pulmino parcheggiato nell’area di sosta di via Canazza – fanno sapere dallo Uildm – Faremmo volentieri a meno di questa notorietà a causa dei furti che ci perseguitano. Purtroppo per i lavori in corso al parco ex ILA non possiamo posteggiare all’interno in area protetta. Siamo stanchi, delusi e amareggiati che gli sforzi che facciamo per aiutare chi non ha la possibilità di essere autonomo a causa della propria condizione di disabilità vengano frustrati in questo modo indegno. Chiediamo ai ladri di farci una elargizione per comprare e sistemare ciò che hanno rubato, rendendo inutilizzabile il mezzo”.