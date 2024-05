Ennesimo arresto per spaccio: stavolta nei boschi di Lonate Pozzolo

Nella mattinata di ieri, venerdì 10 maggio, personale della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Gallarate, nella zona boschiva adiacente la Via del Gaggio di Lonate Pozzolo, ha tratto in arresto un cittadino marocchino di anni 37, sedicente ed irregolare sul territorio nazionale per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish.

L'uomo è stato colto il flagrante

In particolare, nel corso dell’attività di contrasto all’illecito fenomeno dello spaccio nei boschi del basso varesotto, gli operatori in borghese si portavano in quella zona dove rilevavano la presenza dell’uomo che, ritenendoli probabilmente dei potenziali clienti, usciva dalla fitta boscaglia e si avvicinava a due di loro. Proprio in quel frangente lo spacciatore veniva immobilizzato ed a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di complessivi 93 grammi di cocaina, già suddivisa in 82 dosi e, di circa 250 grammi di hashish, suddivisa in 3 panetti ed una ventina di singole dosi già separatamente confezionate.

Gli altri ritrovamenti

Veniva inoltre trovato in possesso di 2 bilancini di precisione a lettura digitale e di 2 telefonini utilizzati per tenere i contatti illeciti con gli acquirenti di droga. A margine del bosco veniva trovata una vecchia autovettura con la quale lo spacciatore, trovato in possesso delle relative chiavi, era giunto in quel posto.

Il protagonista della vicenda è stato portato in carcere

L’uomo, al termine della redazione degli atti e dopo il suo fotosegnalamento, veniva associato presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio.

Stamane, il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto.

Al termine dell’udienza, al predetto è stato notificato il decreto di espulsione dal territorio nazionale italiano.