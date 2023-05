Ennesima tragedia nella notte sulla ss336 Boffalora -Malpensa

Erano le 2.30 di questa mattina, sabato 6 maggio 2023, per cause ancora al vaglio degli uomini della Polizia Stradale due auto all’altezza del tratto Mesero/A4 Cuggiono sud-Mesero nord si sono scontrate. Un uomo di 61 anni ha perso la vita.

Soccorsi vani per un 61enne

Un violento scorso che ha coinvolto due mezzi. Sul posto sono state inviate un ambulanza e l’elisoccorso di Como. Lo scontro è stato fatale per un uomo di 61 anni che era alla guida di una della due vetture. Preso in carico dai sanitari dell’elisoccorso per il 61 enne non c’è stato nulla da fare.

Ferito l'altro autista di 27 anni

Per l’autista dell’altro mezzo coinvolto, un ragazzo di 27 enne è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice giallo.

Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco per supportare le operazioni di soccorso.