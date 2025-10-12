Emanuele Di Gregorio è il nuovo agente in servizio in paese

Il nuovo agente ha vinto il concorso e ora è già al lavoro insieme ai colleghi del comando

Emanuele Di Gregorio nuovo agente della Polizia Locale di Canegrate.

Si chiama Emanuele Di Gregorio, ha 30 anni, viene da Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ed è il nuovo agente della Polizia Locale di Canegrate , dopo aver vinto il concorso indetto dallo stresso Comune tra luglio e settembre 2025. Il concorso prevede l’assunzione di un secondo agente, che dovrebbe dare la sua adesione a breve. Intanto Di Gregorio, affiancato da un tutor, è già operativo a tutti gli effetti e verrà impiegato in tutti i servizi che necessitano al Comando a partire dal servizio scuola la mattina, il pattugliamento, i posti di controllo, ma anche il check delle informazioni anagrafiche per rilasciare la residenza e la consegna di notifiche per conto della Procura della Repubblica. Il nuovo agente ha già prestato servizio in occasione della Coppa Bernocchi.

Le sue prime parole

“Ho studiato con impegno un anno per affrontare i vari concorsi, è stato impegnativo ma sono molto soddisfatto perché mi ha portato a raggiungere l’obiettivo – ha affermato Di Gregorio – Il comando di Canegrate mi ha accolto come si fa in una famiglia, dove tutti si rispettano e si aiutano l’un l’altro. Sono felice di intraprendere questa nuova attività, mi mancano solo da conseguire alcune qualifiche per essere attivo a 360 gradi”.