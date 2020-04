Ellwangen raccoglie fondi per i “gemelli” abbiatensi

Raccolta fondi nella città tedesca di Ellwangen, città tedesca gemellata con Abbiategrasso

Ellwangen raccoglie fondi per la Caritas

Mentre sui media nazionali prevalgono le notizie di diffidenza tra paesi del sud e del nord Europa, sta prendendo forma un’iniziativa che dimostra come la solidarietà e la coesione tra i popoli siano in realtà più diffuse e più sentite di quanto appaia. Mercoledì sera, 8 aprile, si è svolto un incontro in videoconferenza tra il coordinamento del Pd di Abbiategrasso e il direttivo dell’Spd di Ellwangen, città tedesca con la quale Abbiategrasso è gemellata da diversi anni. “Tra i nostri due partiti è partito da più di un anno un gemellaggio che ci ha portato a fare visita alla città del Baden Wurttemberg a marzo 2019 e che è poi proseguito in questi mesi con un confronto costante sulle tematiche comuni dell’azione politica nei due reciproci contesti – spiega il segretario del Pd Andrea Gillerio – Abbiamo quindi accolto con grande piacere l’iniziativa di Ariane Bergerhoff, presidente della sezione di Ellwangen dell’Sps, la quale ci ha comunicato l’intenzione di raccogliere fondi a favore della Caritas di Abbiategrasso, da sempre vicina alle persone più fragili e indifese”. Il servizio sul numero di Settegiorni Magenta Abbiategrasso in edicola da venerdì 17 aprile.

