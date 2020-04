Musica contro il virus: una raccolta fondi per gli ospedali

Musica contro il virus, la band lainatese Skassapunka devolverà il ricavato delle vendite dell’ultimo album a sostegno degli ospedali di Rho e Garbagnate.

Musica contro il virus

La band Skassapunka e la musica a sostegno degli ospedali di Rho e Garbagnate. In questi tempi di incertezza generale, di quarantena forzata e di blocco di gran parte delle attività, a farne le spese è anche il mondo dell’arte e in particolare della musica, destinato a rimanere fermo per un tempo (ancora) illimitato. Anche gli Skassapunka, spinti da questa necessità, hanno deciso di scendere in campo con la campagna

Rudes Against Covid. Trovate l’articolo completo sul numero in edicola o nell’edizione sfogliabile.

