Elisoccorso a Bareggio per un motociclista in codice rosso.

Elisoccorso

Emergenza a Bareggio in via Vigevano per il grave incidente che ha coinvolto un uomo di 49 anni alla guida della propria motocicletta.

Caduta

L'allarme è scattato alle 11 e 40, per il centauro caduto nel pressi di via Alessandria. Massima l'urgenza con cui sono stati allertati i soccorsi. Areu (agenzia regionale emergenza urgenza) ha inviato sul posto l'elisoccorso e due ambulanze per aiutare l'uomo. Chiamati anche gli agenti della Polizia locale di Bareggio per assistere nelle operazioni i sanitari.

Fortunatamente, giunti sul posto, i soccorritori hanno escluso il pericolo di vita per la vittima. Dopo le medicazioni sul posto è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. Ancora da chiarire le cause dell'incidente che ha visto l'uomo perdere il controllo del suo mezzo.