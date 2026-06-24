E’ una adolescente di 15 anni di Magenta la ragazzina finita sotto il treno merci a Vanzago

La tragedia ha avuto ripercussioni sulla circolazione dei convogli con ritardi su tutta la linea

È una adolescente residente nel Comune di Magenta, una ragazzina la persona che ieri, martedì 23 giugno, è morta investita da un treno merci a Vanzago. Mentre in un primo tempo di pensava si trattasse di un uomo, nelle scorse ore è stata svelata l’identità della giovane.

L’incidente alle 17 di martedì, si tratterebbe di un gesto volontario

L’incidente si è verificato alle 17 . Sul posto erano subito arrivati i Vigili del fuoco per il recupero del corpo e la Polfer per le indagini coordinata dall’autorità giudiziaria. L’investimento, si tratterebbe purtroppo di un gesto volontario, si è verificato nella stazione di Vanzago Pogliano della linea Milano-Varese.

La tragedia ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione

La tragedia ha avuto ripercussioni inevitabili anche sulla circolazione, con ritardi e cancellazioni lungo la linea. I disagi si sono registrati soprattutto per la tratta S5