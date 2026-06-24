E’ una adolescente di 15 anni di Magenta la ragazzina finita sotto il treno merci a Vanzago

La tragedia ha avuto ripercussioni sulla circolazione dei convogli con ritardi su tutta la linea

E’ una adolescente di 15 anni di Magenta la ragazzina finita sotto il treno merci a Vanzago

Vanzago · 24/06/2026 alle 09:50

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È una adolescente residente nel Comune di Magenta, una ragazzina la persona che ieri, martedì 23 giugno, è morta investita da un treno merci a Vanzago. Mentre in un primo tempo di pensava si trattasse di un uomo, nelle scorse ore è stata svelata l’identità della giovane.

L’incidente alle 17 di martedì, si tratterebbe di un gesto volontario

L’incidente si è verificato alle 17 . Sul posto erano subito arrivati i Vigili del fuoco per il recupero del corpo e la Polfer per le indagini coordinata dall’autorità giudiziaria. L’investimento,  si tratterebbe purtroppo di un gesto volontario, si è verificato nella stazione di Vanzago Pogliano della linea Milano-Varese.

La tragedia ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione

La tragedia ha avuto ripercussioni inevitabili anche sulla circolazione, con ritardi e cancellazioni lungo la linea. I disagi si sono registrati soprattutto per la tratta S5