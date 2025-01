E' un uomo di razza bianca la persona ripescata dai Vigili del Fuoco nel canale dietro al cimitero

Recuperato nella tarda serata di ieri, dopo ore di lavoro da parte dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco il corpo della persona segnalata senza vita nel canale di irrigazione nel tratto che va dal cimitero di Pero all'inceneritore di via Silla nel quartiere milanese di Figino.

Corpo in stato di decomposizione, si tratterebbe di un uomo di razza bianca

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e, pertanto si è riusciti soltanto a capire che si tratterebbe di un uomo di razza bianca. I Vigili del fuoco, della sede centrale e del Distaccamento di via Sardegna. erano stati allertati intorno alle 19 per l'avvistamento di un cadavere che galleggia su un canale di irrigazione in via Lucio Cornelio Silla,

Sulla vicenda indagano gli uomini della Polizia Scientifica

Sul posto anche il personale della polizia scientifica che ora indagano sulla morte dell'uomo che dopo essere stato ripescato dal canale è stato portato all'istituto di medicina legale di Milano dove si svolgerà l'autopsia