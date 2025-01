Vigili del fuoco al lavoro per recuperare un cadavere nel Villoresi

I vigili del fuoco di Milano insieme alla squadra sommozzatori sono al lavoro da qualche ora per recuperare il corpo di una persona senza vita nel canale Villoresi a Pero.

Il corpo della persona si trova nel Villoresi nel tratto alle spalle del cimitero

L'allarme è scattato intorno alle 18.30 quando una squadra dei Vigili del Fuoco è arrivata a Pero per recuperare il corpo segnalato da alcuni passati. Il corpo si trova nelle acque del Villoresi nel tratto alle spalle del cimitero.

I Sommozzatori dei Vigili del Fuoco al lavoro per recuperare il corpo

La prima squadra dei vigili del fuoco arrivata sul posto ha immediatamente chiamato a supporto la squadra sommozzatori che proprio in questi minuti sta lavorando per effettuare il recupero. Non si conosce ancora il sesso della persona senza vita nel canale

Sul posto oltre ai Vigili del fuoco anche gli agenti della Questura di Milano e un'ambulanza del 118 che però non è purtroppo servita in quanto la persona non dava più segni di vita