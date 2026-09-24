È morto don Lodovico Garavaglia, una vita accanto ai malati

Il sacerdote, classe 1944, dal 1999 era assistente ecclesiastico dell’Unitalsi e cappellano volontario dell’ospedale e della Rsa Sant’Erasmo. Nel 2023 il Comune gli aveva conferito la benemerenza civica.

È morto don Lodovico Garavaglia, per quasi trent’anni presenza discreta e costante accanto ai malati e alle persone fragili di Legnano.

Lutto per la morte di don Lodovico Garavaglia

Il sacerdote, nato a Ossona nel 1944, è scomparso nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 settembre. Aveva svolto a lungo il proprio servizio pastorale in città, in particolare all’ospedale di Legnano e alla Rsa Sant’Erasmo, dove era cappellano volontario. Un impegno che nel 2023 il Comune aveva scelto di riconoscere con il conferimento della benemerenza civica.

Il cordoglio dell’Amministrazione

Il sindaco Lorenzo Radice, che insieme alla Giunta comunale esprime il cordoglio dell’Amministrazione per la sua scomparsa, ricorda:

«Don Lodovico, dalla fine degli anni Novanta, ha svolto il suo servizio pastorale in città e, in particolare, in due strutture di cura come l’Ospedale e l’Rsa Sant’Erasmo, luoghi in cui il bisogno del conforto della parola si avverte in maniera ancora più significativa. Per questo, nel 2023, l’Amministrazione ha deciso di manifestare la propria riconoscenza conferendogli la benemerenza civica e oggi esprime le più sentite condoglianze per la sua scomparsa».

La benemerenza nel 2023

Era stato proprio il suo impegno al fianco delle persone malate e fragili a portare il Comune a conferirgli la benemerenza civica. La motivazione riconosceva «l’impegno, la pazienza, la dedizione e la disponibilità dimostrati negli anni nei confronti dei malati e delle persone fragili incontrate nel corso del suo magistero, che ha saputo curare attraverso l’ascolto e il conforto morale». Un riconoscimento che sintetizzava il tratto più significativo della sua presenza in città: la vicinanza alle persone nei momenti di maggiore difficoltà, attraverso l’ascolto e la parola.

Una lunga esperienza pastorale

Don Garavaglia era stato rettore del Seminario del Duomo di Milano e rettore del Collegio Arcivescovile Castelli di Saronno, ricoprendo anche l’incarico di preside delle rispettive scuole elementari, medie e degli istituti superiori di Ragioneria, Geometra e Liceo scientifico. Era stato inoltre cappellano della Rettoria Cappellania di Sant’Erasmo. Dal 1999 era assistente ecclesiastico della sottosezione di Legnano dell’Unitalsi, continuando negli anni a dedicarsi alle persone più fragili. A Legnano, il suo servizio era proseguito anche nelle strutture di cura, dove aveva scelto di prestare la propria opera come volontario. Una presenza silenziosa e quotidiana, fatta soprattutto di ascolto e conforto, che il Comune aveva voluto mettere nero su bianco con la benemerenza civica e che oggi viene ricordata da molti.

Il funerale sabato 26 al Redentore

La camera ardente sarà allestita nella chiesa di Sant’Erasmo, dove questa sera, giovedì 24 settembre, alle 20.30, sarà recitato il rosario. Il funerale sarà celebrato sabato 26 settembre nella chiesa del Redentore di Legnano: alle 10.10 sarà recitato il rosario, seguito alle 10.30 dalla celebrazione funebre. La salma proseguirà poi per Ossona, paese natale del sacerdote, dove alle 15 sarà celebrata un’altra funzione.

Nella foto di copertina: don Lodovico Garavaglia ritratto nella Sala degli stemmi nel novembre 2023 in occasione della consegna della benemerenza civica. Con lui l’ex assessore Monica Berna Nasca e il sindaco Lorenzo Radice