È morto don Angelo Pargoletti: addio al vicario di San Magno

Il sacerdote aveva 83 anni ed era stato ordinato nel 1968. Sabato 5 settembre le esequie in Basilica, giovedì sera il Rosario con il vescovo Raimondi.

È morto don Angelo Pargoletti, vicario parrocchiale di San Magno e sacerdote da 58 anni.

Addio a don Angelo Pargoletti

Il sacerdote è tornato alla Casa del Padre nella mattinata di oggi, mercoledì 2 settembre, all’età di 83 anni. Una notizia che ha suscitato profondo cordoglio nella comunità parrocchiale e in tutta Legnano, dove don Angelo aveva svolto per decenni il proprio servizio pastorale. Ordinato sacerdote nel 1968, nel 2023 aveva festeggiato gli 80 anni e i 55 anni di servizio sacerdotale, un traguardo celebrato dalla comunità di San Magno, che nell’occasione ne aveva sottolineato «perseveranza, fedeltà e sacrificio», rivolgendogli un «grazie di cuore per una vita condivisa e per l’esempio di fedeltà a Dio».

Il cordoglio della città

Alla notizia della scomparsa si è unito anche il Comune di Legnano. Il sindaco Lorenzo Radice e tutta la Giunta comunale hanno espresso il proprio cordoglio alla comunità di San Magno. Queste le parole del primo cittadino:

«Di don Angelo voglio ricordare il prezioso servizio pastorale reso alla Chiesa legnanese e alla comunità cittadina e, per questo, desidero rivolgergli un pensiero di profonda riconoscenza. Alla comunità parrocchiale di San Magno desidero esprimere le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’Amministrazione comunale».

La camera ardente e il Rosario

La camera ardente è stata allestita al Centro parrocchiale, dove sarà possibile rendere omaggio a don Angelo fino a venerdì 4 settembre. Un altro momento di preghiera è in programma giovedì 3 settembre alle 19, quando nella Basilica di San Magno sarà recitato il Rosario alla presenza del vescovo Raimondi. Le esequie saranno celebrate sabato 5 settembre alle 10 nella Basilica di San Magno.

L’incidente in montagna

Nell’estate dello scorso anno don Angelo era stato protagonista di una disavventura in montagna. Nel luglio 2025, durante una passeggiata nei boschi della Valle Vigezzo, era caduto rimanendo per alcune ore a terra, vicino a un torrente e impossibilitato a chiedere aiuto. L’allarme era scattato quando il sacerdote non aveva fatto rientro per l’ora di pranzo. Le ricerche avevano coinvolto Protezione civile e squadre di soccorso, che lo avevano individuato nel tardo pomeriggio. Trasportato all’ospedale di Domodossola, era stato ricoverato in osservazione: non aveva riportato fratture né ferite gravi e, dopo alcuni giorni, aveva fatto ritorno a Legnano. A distanza di poco più di un anno da quella vicenda, la comunità di San Magno e l’intera città si preparano ora a salutarlo per l’ultima volta.