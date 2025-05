È morto Angelo Pezzoni, tra i fondatori e anima di Campeggi riuniti

Lutto per la scomparsa di Angelo Pezzoni, spentosi venerdì 16 maggio.

Addio al rescaldinese Angelo Pezzoni, anima di Campeggi riuniti

Classe 1951, residente a Rescaldina, era tra i fondatori e anima di Campeggi riuniti, gruppo nato nel 1983 nel Decanato di Legnano tra 4-5 campeggi della zona con l'obiettivo di aiutare le parrocchie a gestire tutte le problematiche relative all'attività del campeggio e che oggi coinvolge 35 oratori del Milanese e circa 14mila persone ogni anno tra ragazzi e volontari.

Stasera alle 21 il Rosario, lunedì alle 20.45 una Messa di suffragio

A dare notizia della sua morte sono i sacerdoti e tutta la parrocchia di Rescaldina:

"Come comunità parrocchiale ci stringiamo con affetto e commozione al nostro caro Angelo Pezzoni e tutta la sua famiglia. La tristezza per questa perdita non spegne la riconoscenza per tutto l’affetto e l’amore che ha dato alla Parrocchia, all’Oratorio, al Campeggio e a tutte le persone a cui ha voluto bene. Stasera, sabato, alle 21 ci troviamo in chiesa a Rescaldina per pregare insieme il Rosario. Lunedì alle 20.45 celebreremo invece una Santa Messa di suffragio sempre in chiesa a Rescaldina".

"Ha svolto innumerevoli e preziosi servizi in ambito sociale ed ecclesiale"

A piangere Pezzoni è anche l’équipe di Azione Cattolica del Decanato di Legnano:

"È venuto a mancare in queste ore Angelo Pezzoni, rescaldinese e grande amico della nostra associazione. Porgiamo le nostre sentite condoglianze ai familiari e ci uniamo nel ricordo al messaggio della nostra presidenza diocesana: 'L’Azione cattolica ambrosiana ricorda l’amico Angelo Pezzoni, scomparso venerdì 16 maggio. Angelo, classe 1951, di Rescaldina (Milano), ha svolto innumerevoli e preziosi servizi in ambito sociale ed ecclesiale. Tra i fondatori e anima dei Campeggi Riuniti, Consigliere della Fondazione Centro orientamento educativo (Coe) per la quale stava svolgendo importanti ruoli gestionali, per tanti anni impegnato nella vita della parrocchia di Rescaldina e nell’emittente Radio Cerchio, era stato anche per un quinquennio membro del Consiglio pastorale diocesano. L’Ac lo ricorda, fra l’altro, per il suo ruolo alla Benedicta di Santa Caterina, prodigandosi ogni anno per dare la miglior accoglienza possibile ai campi associativi'".

"Metteva in gioco le sue indiscusse capacità organizzative per la comunità"

Gianni Borsa, presidente diocesano di Ac, lo ricorda così:

"Angelo è stato un uomo di fede, generoso, umile, un vero laico corresponsabile, sempre disposto a mettere in gioco le sue indiscusse capacità organizzative per il bene della comunità. Amava guardare al futuro della Chiesa e delle realtà in cui era attivo, sempre con uno sguardo prospettico. Lo ricordiamo con affetto, e nella preghiera, come un grande amico della nostra associazione”.

Il funerale non è ancora stato fissato.