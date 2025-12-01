E’ mancato Fulvio Colombo, 55 anni, ex vicesindaco e assessore

E’ mancato questa mattina, lunedì 1 dicembre, Fulvio Colombo, 55 anni, noto in tutto il Magentino e in modo particolare nel Comune di Boffalora sopra Ticino, dove dal 2009 al 2019 ha ricoperto il ruolo di vicesindaco e assessore alla Cultura, Sport e Tempo libero. Nato il 6 dicembre 1969, attualmente lavorava nel comune di Marcallo con Casone e in passato ha lavorato anche nel comune di Magenta e nel comune di Bernate Ticino, dove è stato anche consigliere comunale.

Il cordoglio della comunità

«A nome mio, dell’Amministrazione comunale e di tutta la nostra comunità, desidero rivolgere un pensiero colmo di gratitudine e affetto al nostro caro Fulvio Colombo, che ci ha lasciati troppo presto. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per Boffalora, non solo per l’impegno instancabile che ha sempre dedicato al bene del paese, ma anche per la sua presenza umana, sincera e leale – sottolinea il sindaco di Boffalora Sabina Doniselli – È stato un uomo delle istituzioni nel senso più alto del termine: rispettoso, appassionato, consapevole della responsabilità che comporta servire la propria comunità. Ha dedicato tempo, energie e cuore al nostro territorio, affrontando ogni compito con serietà, competenza e un autentico spirito di servizio».

Fulvio Colombo è stato assessore a Boffalora, proprio insieme a Sabina Doniselli, quando Curzio Trezzani era sindaco. «Per me, oltre che un amministratore prezioso, è stato un amico. Un amico con cui condividere idee, confronti, difficoltà e soddisfazioni. La sua amicizia rimarrà un dono che porterò sempre con me – afferma il primo cittadino – Oggi lo salutiamo con commozione, ma anche con la consapevolezza che il suo esempio continuerà a guidarci. A lui va il nostro grazie più sincero. Alla sua famiglia, la nostra vicinanza e il nostro abbraccio».

Il ricordo del territorio

«Il Comune di Marcallo con Casone esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Fulvio Colombo, dipendente comunale, collega, amico. Durante la malattia, affrontata con dignità e forza, Fulvio non ha mai fatto mancare la sua presenza e professionalità. È stato un collega stimato, sempre disponibile e attento, e un punto di riferimento cortese e rispettoso per tutti gli utenti – afferma la Giunta di Marcallo – La sua umanità e il suo impegno resteranno un esempio prezioso per la nostra comunità. Alla famiglia e ai suoi cari vanno le più sincere condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale e di tutti i colleghi».

Cordoglio anche da Magenta: «Il nostro Comune perde non solo un ex collega stimato, ma soprattutto un uomo perbene, gentile, capace di rispetto autentico verso tutti. Fulvio Colombo ha dedicato molti anni della sua vita al Comune di Magenta, lasciando un’impronta indelebile per il suo impegno, la sua serietà e la sua umanità. È stato un uomo delle istituzioni nel senso più nobile del termine: sempre disponibile, sempre corretto, sempre animato dal desiderio di servire la città», afferma il sindaco Luca Del Gobbo, che a nome dell’Amministrazione e della Città e di tutti gli amici e colleghi del Comune di Magenta si uniscono «con profondo cordoglio al dolore della mamma, del fratello, dell’amatissimo nipote e di tutte le persone che hanno conosciuto e voluto bene a Fulvio e che non dimenticheranno il suo sorriso, la sua bontà e la sua discrezione».

Anche il Comune di Bernate Ticino desidera esprimere «il più profondo cordoglio per la scomparsa del collega e amico Fulvio Colombo. Già dipendente dell’Ente, è stato negli anni un professionista serio e pacato, innamorato del proprio lavoro e sempre disponibile verso tutti al confronto e alla proposta. Di umanità rara, è riuscito a essere sempre saldo punto di riferimento per tutti, colleghi, amministratori, cittadini, amici. Il suo esempio sarà sempre con noi. Ai famigliari desideriamo rivolgere le più sentite condoglianze da parte dell’Amministrazione comunale e dei colleghi del Comune di Bernate Ticino».

A ricordarlo con affetto, dopo aver appreso con sgomento la notizia della sua morte, è anche lo storico del territorio Andrea Balzarotti di Corbetta, che lo aveva conosciuto «quando all’epoca ho realizzato il libro su Boffalora, quindi sono passati ormai parecchi anni e poi siamo rimasti in contatto nell’ambito del circuito delle biblioteche e nel mondo dei libri. Anche quando qualche anno fa ho presentato il libro a Bernate lui era lì – racconta – È sempre stata una persona molto addentro nelle cose culturali. Ci siamo conosciuti tra i libri e abbiamo proseguito la nostra esperienza tra le pagine della vita. Mi mancherà certamente, è stato e sarà sempre una persona unica. Mancherà a tutti noi».

Il funerale

La comunità potrà dare l’ultimo saluto a Fulvio Colombo, stringendosi attorno ai suoi cari, durante le esequie che saranno celebrate mercoledì 3 dicembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Boffalora sopra Ticino, dove alle 14.30 sarà recitato il rosario.