E' in Rianimazione il giovane vittima del frontale tra auto e moto

Si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Legnano, il ragazzo di 16 anni che nella mattinata di ieri, martedì 19 settembre, è rimasto vittima di un incidente avvenuto in via Marconi, a Parabiago.

Ieri lo scontro tra auto e moto in via Marconi

Lo scontro, che aveva visto coinvolti un'auto e una moto, si era verificato proprio ieri, intorno alle 9, in via Marconi, e aveva fatto subito scattare l'intervento, in codice rosso, dei soccorsi.

La macchina dei soccorsi

Sul posto, a soccorrere il giovanissimo, che era a bordo di uno scooter, era arrivata l'ambulanza del Rho Soccorso, insieme all'automedica. Nel frattempo erano giunti sul posto gli agenti della Polizia Locale di Parabiago. Le condizioni del giovane erano apparse abbastanza gravi. Lo stesso era stato quindi trasportato al nosocomio legnanese dove si trova tutt'ora ricoverato. Ancora in fase di definizione la dinamica di questo grave sinistro.