Durante i lavori spunta una bomba

Allarme a Inveruno per il ritrovamento di un ordigno bellico.

Gli operai di un cantiere privato trovano una bomba

E' successo ieri, mercoledì 18 ottobre, a Inveruno. L'ordigno è stato trovato durante i lavori in un cantiere privato nella frazione di Furato. Mentre scavavano, gli operai sono incappati in un oggetto che si è rivelato un ordigno bellico. Immediatamente è scattata la procedura per la messa in sicurezza dell'area e sono intervenuti gli artificieri.

Gli artificieri hanno accertato che l'ordigno era vuoto

A renderlo noto, attraverso la propria pagina facebook, è il sindaco Sara Bettinelli, che spiega:

"L'operazione di bonifica si è conclusa tranquillamente, l'ordigno è risultato essere vuoto ed è stato rimosso. Tutto bene quel che finisce bene".