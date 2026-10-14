Due volte in pronto soccorso poi muore a 64 anni

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Tre accessi in ospedale in cinque giorni, poi il decesso. Ha denunciato gli ospedali di Garbagnate Milanese e di Magenta la moglie di Enrico Saverio Giannino, 64 anni deceduto sabato al nosocomio Salvini di Garbagnate Milanese.

Prima in pronto soccorso a Garbagnate poi a Magenta

L’uomo residente a Vittuone si è recato la prima volta in ospedale il 5 ottobre a Garbagnate per un dolore all’addome. Eseguita una Tac, all’uomo è stata diagnosticata una prostatite con ritenzione urinaria. Giannino è stato dimesso, ma il 7 ottobre, due giorni più tardi, portato ancora al pronto soccorso in ambulanza, questa volta a Magenta. E ancora dimesso.

Il ritorno in ospedale per la terza volta, il ricovero in terapia intensiva e la morte

Il giorno successivo, l’8 ottobre, Giannino era tornato a Garbagnate per una visita urologica. Nel corso dell’accertamento, lo specialista aveva disposto il trasferimento al pronto soccorso, ritenendo necessario un intervento chirurgico urgente. Successivamente, il paziente era stato ricoverato in terapia intensiva. Nonostante le cure, è morto sabato 10 ottobre.

La denuncia della moglie in Procura

La moglie dell’uomo ha presentato un esposto per chiarire quanto accaduto durante le visite e i successivi ricoveri. “Voglio la verità”