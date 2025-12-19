Mercoledì due casi di arresto cardiaco nel legnanese, entrambi uomini di 60 anni. Uno di Legnano si trova in terapia intensiva; il secondo invece di Arconate è deceduto in casa.

Due sessantenni in arresto cardiaco: uno si trova in terapia intensiva

Il primo caso verso le 16, ha interessato un professionista all’interno dello studio di via S. Caterina a Legnano: dopo la perdita di coscienza è partita la chiamata al 112 con l’intervento immediato dell’automedica e dell’ambulanza CRI i cui equipaggi hanno avviato le manovre di rianimazione trasportando poi l’uomo nell’ ospedale cittadino dove si trova tutt’ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Il secondo caso ha avuto come sfortunato protagonista un uomo residente ad Arconate colpito dal malore nella propria abitazione verso le 22:00: a lanciare l’allarme è stata la figlia che ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi il cui intervento si è purtroppo concluso con esito infausto.