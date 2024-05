Due serate di accertamenti: la Polizia di Stato controlla 117 persone

La Polizia di Stato di Legnano ha effettuato nelle serate di giovedì 16 e venerdì 17 dei mirati servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, nel corso dei quali sono state anche eseguite delle verifiche amministrative presso alcuni esercizi commerciali nei cui confronti erano pervenute delle segnalazioni da parte di alcuni cittadini.

I controlli

I controlli messi in atto dalla Polizia di Stato hanno interessato le serate di giovedì 16 e di venerdì 17 maggio, serate prossime al fine settimana, nell’ottica del monitoraggio della movida legnanese e della necessità di assicurare i presidi di polizia nelle fasce orarie in cui, tenendo conto della contingenza, si avverte maggiormente il bisogno di sicurezza.

Le pattuglie hanno perlustrato ampiamente i parchi cittadini, con prioritaria attenzione per il parco Falcone e Borsellino e di via Diaz, l’area commerciale Cantoni, l’area stazione e Oltre Stazione nonché il centro cittadino, controllando complessivamente 117 persone, di cui 34 (tra stranieri e italiani) con precedenti di polizia; 31 veicoli e 5 esercizi pubblici, di cui 3 sottoposti anche a controlli amministrativi, nello specifico siti in via Fogazzaro, largo Seprio, viale Sabotino, via Palestro e via Pietro Micca, rilevando una irregolarità amministrativa presso un esercizio commerciale, che sarà oggetto di successiva contestazione amministrativa, per omessa affissione della prevista cartellonistica indicante il divieto di fumo, per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla da un minimo di 200 a un massimo di 2.200 euro

Fermati due stranieri

Nell’ambito del servizio sono stati accompagnati in Commissariato due stranieri privi di documenti per accertamenti sull’identità personale, risultati già indagati in passato per immigrazione clandestina. Uno di questi, un cittadino tunisino di 25 anni, dopo aver tentato di eludere i controlli in zona stazione, è stato fermato in via Pastrengo e, al termine dei rilievi fotosegnaletici, è risultato essere destinatario di diversi rintracci e quindi indagato per resistenza a pubblico ufficiale in concorso, per fatti accaduti a Legnano e per i reati di lesioni con armi e di possesso di oggetti atti ad offendere, fatti questi accaduti a Brindisi.

La denuncia

Inoltre, nel pomeriggio di venerdì 17, presso l’Esselunga delle Gallerie Cantoni, la volante del Commissariato aveva denunciato in stato di libertà un italiano di 19 anni per tentato furto e per false attestazioni: dopo aver cercato di asportare merce per un valore di poco più di 40 euro, aveva fornito false generalità ai poliziotti che, insospettiti, hanno proseguito gli accertamenti in Commissariato risalendo alla reale identità del giovane.