Due ricercati cercano la fuga in treno: arrestati

Due ricercati bloccati ed arrestati alla nelle stazioni di Milano.

Ricercati, presi nelle stazioni

Entrambi sono stati bloccati ed arrestati dalla Polizia di Stato di Milano. E' quanto accaduto nella giornata di mercoledì 23 agosto 2023, quando gli agenti sono intervenuti in due strutture ferroviarie del capoluogo. Due gli arrestati: un 57enne del Camerun, residente in Francia, ed una 30enne, italiana; entrambi erano ricercati dall'Autorità giudiziaria.

L'uomo era un truffatore

L'uomo, in particolare, era destinatario di un ordine di cattura dovendo scontare quasi un anno di carcere per associazione a delinquere e truffa. Gli agenti della Polizia ferroviaria di Milano che erano in servizio in stazione, lo hanno notato mentre stava salendo a bordo di un treno diretto a Ventimiglia, tentato di evitare un controllo.

Ricercata anche la donna

La donna era destinataria di un provvedimento restrittivo in carcere emesso dalla Procura di Cremona dopo la condanna per falsità ideologica e simulazione di reato, dovendo scontare un anno e 5 mesi di reclusione. I poliziotti l'hanno fermata nella stazione di Milano Rogoredo per un controllo, scoprendo così chi era la 30enne.